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20 августа 2020, 14:06 4

На Харьковщине усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений

20 августа 2020, 14:06 4
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Меры приняты в связи с ухудшением ситуации по распространению COVID-19
Меры приняты в связи с ухудшением ситуации по распространению COVID-19
Фото: Нацполиция
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В связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области, харьковская полиция вместе с облгосадминистрацией, городскими властями, Госпродпотребслужбой, ГСЧС, службами Министерства здравоохранения активизирует проверки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Так, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 242 человека.

Мы усилили контроль за соблюдением требований по ограничению перевозок пассажиров в общественном транспорте, работой предприятий торговли, развлечений, быта, общественного питания, - сообщил начальник ГУНП в Харьковской области.

За нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 000 гривен или тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что 19 августа заразились коронавирусом 2 134 человек, умерли 40 пациентов, были госпитализированы 407 человек.

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коронавирус карантин полиция Харьковская область
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