Школы и классы Киева массово переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

На карантин также закрыли 4 детских сада столицы

На карантин также закрыли 4 детских сада столицы

Фото: из открытых источников

На дистанционное обучение, из-за заболевания детей и учителей коронавирусной инфекцией COVID-19, уже переведены две школы и еще 20 классов в 11 школах Киева.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодняшний день две столичных школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов из-за заболевания учеников коронавирусом", - сообщил городской глава.

Он подчеркнул, что город делает все, чтобы не допустить вспышек болезни в учебных заведениях. Так, все муниципальные учреждения образования получили необходимые дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

"Также, временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах. Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ - не ведите его в садик или школу! Будьте внимательны к здоровью своих детей и безопасности других детей", - отметил Кличко.

Мэр также напомнил, что все школы работают по четкому регламенту. И имеют также инструкции на случай выявления больного коронавирусом. Ученикам и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы в перерывах проветривают.

Более того, для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ - до 40 млн гривен. Сначала, как я говорил, на эти цели направили 30 млн", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине могут снова ввести жесткий карантин. В Минздраве уверяют, что если люди не будут соблюдать карантин, то украинская медицина не справится.