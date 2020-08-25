15:27  25 августа
Рада пересмотрит проведение местных выборов на Донбассе по просьбе Кравчука
15:29  25 августа
Тимошенко подключили к ИВЛ, она в тяжелом состоянии – СМИ
14:30  25 августа
Откаты на масках для ВСУ: суд арестовал трех чиновников
UA | RU
UA | RU
25 августа 2020, 14:46 10

В Украине могут продлить карантин до 1 ноября - Шмыгаль

25 августа 2020, 14:46 10
Читайте також українською мовою
Наиболее пострадавшие области от COVID-19 - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская
Наиболее пострадавшие области от COVID-19 - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская
Фото: kmu.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционной селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекции в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что за 24 августа наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано в Черновицкой области – 204, Ивано-Франковской области – 179, Харьковской области – 173, Тернопольской – 158, во Львовской области – 136 и в городе Киеве – 130.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

карантин пандемия вирус Денис Шмыгаль президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Ивано-франковский феномен. Почему у мэра Марцинкива нет конкурентов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »