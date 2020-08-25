В Украине могут продлить карантин до 1 ноября - Шмыгаль

Наиболее пострадавшие области от COVID-19 - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская

Наиболее пострадавшие области от COVID-19 - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционной селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекции в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что за 24 августа наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано в Черновицкой области – 204, Ивано-Франковской области – 179, Харьковской области – 173, Тернопольской – 158, во Львовской области – 136 и в городе Киеве – 130.

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