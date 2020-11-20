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20 ноября 2020, 17:31 13

В ВСУ - 225 новых случаев COVID-19

20 ноября 2020, 17:31 13
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Сейчас в Вооруженных силах COVID-19 болеют 2 650 человек, на изоляции — 387
Сейчас в Вооруженных силах COVID-19 болеют 2 650 человек, на изоляции — 387
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По состоянию на 20 ноября в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 2 650 человек.

Об этом говорится в сообщении командования Медсил ВСУ, пишет RegioNews.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 225 новых случаев COVID-19", — отметили в медицинской службе.

Госпитализировали 33 заболевших. Они в удовлетворительном состоянии, получают необходимое лечение. Остальные — дома, под надзором врачей.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", — отметили в медслужбі.

По состоянию на 20 ноября в Вооруженных силах на COVID-19 болеют 2 650 человек, на изоляции — 387. Всего за время пандемии выздоровели 5 939, умерли 25.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 20 листопада в Збройних Силах України на гостру...

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Friday, November 20, 2020

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 14 575 новых случаев COVID-19.

ВСУ коронавирус смерти карантин изоляция
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