В ВСУ - 225 новых случаев COVID-19
По состоянию на 20 ноября в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 2 650 человек.
Об этом говорится в сообщении командования Медсил ВСУ, пишет RegioNews.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 225 новых случаев COVID-19", — отметили в медицинской службе.
Госпитализировали 33 заболевших. Они в удовлетворительном состоянии, получают необходимое лечение. Остальные — дома, под надзором врачей.
"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", — отметили в медслужбі.
По состоянию на 20 ноября в Вооруженных силах на COVID-19 болеют 2 650 человек, на изоляции — 387. Всего за время пандемии выздоровели 5 939, умерли 25.
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 20 листопада в Збройних Силах України на гостру...Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Friday, November 20, 2020
Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 14 575 новых случаев COVID-19.