В ВСУ - 225 новых случаев COVID-19

Сейчас в Вооруженных силах COVID-19 болеют 2 650 человек, на изоляции — 387

Сейчас в Вооруженных силах COVID-19 болеют 2 650 человек, на изоляции — 387

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По состоянию на 20 ноября в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 2 650 человек.

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