13:41  28 августа
Кличко предлагает Правительству расширить использование приложения "Дій вдома"
15:52  28 августа
НАПК взялось за проверку деклараций Супрун, Трояна и еще ряда бывших и действующих чиновников
13:39  28 августа
В Раде объяснили, как борются с безработицей в Украине
UA | RU
UA | RU
28 августа 2020, 16:55 2

В школах "красной" зоны обучение будет дистанционным - Черновицкая ОГА

28 августа 2020, 16:55 2
Читайте також українською мовою
За неисполнение предписания директоров привлекут к ответственности
За неисполнение предписания директоров привлекут к ответственности
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Школы из районов "красной" зоны смогут начать процесс обучения с 1 сентября только в дистанционной форме.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя ОГА Ирина Исопенко, передает RegioNews.

По ее словам, директоров, которые не прислушиваются к требованиям ОГА, могут привлечь к уголовной ответственности.

В тех территориальных единицах, которые отнесены к "красной" зоне - это Черновцы, Кицманский, Заставновский, а с 31 августа еще и Новоселицкий, Вижницкий и Глибоцкий - обучение в школах начнется в дистанционной форме. Во всех других зонах разрешается организовывать процесс по очной форме обучения", - сказала Исопенко.

Она добавила, что Департамент образования и науки ОГА подготовил приказ, которым запрещается посещать учебные заведения на территориях, входящих в "красную" зону.

Мы все на сегодняшний день также знаем, что невыполнение этих требований будет нести за собой соответственно административные нарушения. И если это будет угрожать жизни, здоровью детей, это будет уголовное преступление, которое будет определяться правоохранительными органами", - добавила чиновница.

Напомним, в Черновцах вновь заработал общественный транспорт, но есть ограничения. Также в Черновцах несмотря на "красную" зону хотят открыть школы 1 сентября, был утвержден порядок организации обучения учеников.

На городской совет Черновцов открыли дело за ослабление карантина, так как депутаты самовольно ослабили условия карантина в городе.

карантин школы горсовет Черновецкая ОДА обучение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Харькове сильнее будут контролировать безопасность в транспорте на карантине: подробности
28 августа 2020, 14:57
Под Кабмином митингуют из-за запрета на въезд иностранцев в Украину
28 августа 2020, 14:16
Кличко предлагает Правительству расширить использование приложения "Дій вдома"
28 августа 2020, 13:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Местные выборы в Днепре и области: старые лица под новыми флагами
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »