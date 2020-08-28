В школах "красной" зоны обучение будет дистанционным - Черновицкая ОГА

За неисполнение предписания директоров привлекут к ответственности

За неисполнение предписания директоров привлекут к ответственности

Фото: flickr

Школы из районов "красной" зоны смогут начать процесс обучения с 1 сентября только в дистанционной форме.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя ОГА Ирина Исопенко, передает RegioNews.

По ее словам, директоров, которые не прислушиваются к требованиям ОГА, могут привлечь к уголовной ответственности.

В тех территориальных единицах, которые отнесены к "красной" зоне - это Черновцы, Кицманский, Заставновский, а с 31 августа еще и Новоселицкий, Вижницкий и Глибоцкий - обучение в школах начнется в дистанционной форме. Во всех других зонах разрешается организовывать процесс по очной форме обучения", - сказала Исопенко.

Она добавила, что Департамент образования и науки ОГА подготовил приказ, которым запрещается посещать учебные заведения на территориях, входящих в "красную" зону.

Мы все на сегодняшний день также знаем, что невыполнение этих требований будет нести за собой соответственно административные нарушения. И если это будет угрожать жизни, здоровью детей, это будет уголовное преступление, которое будет определяться правоохранительными органами", - добавила чиновница.

Напомним, в Черновцах вновь заработал общественный транспорт, но есть ограничения. Также в Черновцах несмотря на "красную" зону хотят открыть школы 1 сентября, был утвержден порядок организации обучения учеников.

На городской совет Черновцов открыли дело за ослабление карантина, так как депутаты самовольно ослабили условия карантина в городе.