"Зеленых" зон практически не осталось: в Украине вступило в действие новое карантинное зонирование

В "красной" зоне находятся 11 областных центров

В "красной" зоне находятся 11 областных центров

Фото: из открытых источников

В Украине с понедельника, 2 ноября, начало действовать новое карантинное зонирование. Киев пока остается в "оранжевой" зоне. Соответствующее решение накануне приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает RegioNews.

"Красная" зона

В эту зону вошли: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продление работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов в Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешено работать заведениям общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

"Оранжевая" зона

В эту зону вошли: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Авдеевка, Мукачево, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Лисичанск, Львов, Одесса, Гадяч, Тернополь, Херсон, Черкассы.

Запрещается работа хостелов, турбаз (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

Также запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек и работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

"Желтая" зона

В эту зону вошли: города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают "кризисные" услуги; проведения массовых мероприятий при участии свыше 30 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

"Зеленая" зона

В эту зону входят только Горностаевский и Скадовский районы Херсонской области.

Здесь обязательный масочный режим в помещении; социальная дистанция в общественном транспорте. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

Напомним, в Украине на утро 1 ноября было зарегистрировано 395440 случаев коронавирусной болезни.

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