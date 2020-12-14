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14 декабря 2020, 18:22 6

У Кличко рассказали, как в столице во время локдауна будут работать школы и детсады

14 декабря 2020, 18:22 6
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Единственными учебными заведениями, которые 8 - 24 января будут работать исключительно дистанционно, будут инклюзивно-ресурсные центры
Единственными учебными заведениями, которые 8 - 24 января будут работать исключительно дистанционно, будут инклюзивно-ресурсные центры
Фото: Рixabay
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Все учебные заведения Киева изменят режим работы на период зимних каникул и усиления карантинных ограничений. Будут работать в привычном режиме только детсады.

Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондрыивский, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Зимние каникулы в школах и учреждениях внешкольного образования начнутся по графику - с 25 декабря по 10 января. Второй семестр стартует с 11 января, однако вся работа и обучение будут проходить дистанционно. Если ситуация с заболеваемостью не ухудшится, уже 25 января указанные учреждения заработают в обычном режиме", - сказал Мондриевский.

По его словам, учреждения профессионально-технического образования уйдут на каникулы чуть позже - с 31 декабря по 15 января, а обучение во втором семестре студенты начнут также в дистанционном формате - с 18 до 24 января.

"Система образования готова работать в новых условиях. У нас за плечами опыт весны, когда мы только начинали вводить дистанционное обучение. Сейчас же, поработав над ошибками и недостатками, мы справимся с этим вызовом. Для нас самое главное - здоровье жителей столицы, особенно маленьких киевлян", - заявил Мондриевский.

Он добавил, что единственными учебными заведениями, которые 8 - 24 января останутся работать исключительно дистанционно, будут инклюзивного-ресурсные центры.

Напомним, правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине, усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января.

коронавирус Украина Киев карантин школа
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