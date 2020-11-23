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23 ноября 2020, 19:32 24

Лидер Меджлиса Рефат Чубаров заболел COVID-19

23 ноября 2020, 19:32 24
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ПЦР-тест Чубарова на наличие коронавируса показал положительный результат
ПЦР-тест Чубарова на наличие коронавируса показал положительный результат
Фото: Facebook
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Председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что у него подтвердили наличие коронавируса.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал Чубаров.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Позже Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию", они находятся в изолированных палатах. 23 ноября президент Зеленский получил отрицательный тест на коронавирус.

коронавирус карантин заболевание Рефат Чубаров самоизоляция
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