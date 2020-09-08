Отказ от карантина в Тернополе: полиция начала составлять протоколы

Несмотря на запрет, некоторые школы и садики города до сих пор работают

Несмотря на запрет, некоторые школы и садики города до сих пор работают

Фото: Нацполиция

В Тернополе, который Государственная комиссия отнесла к "красной" зоне, полиция начала выписывать протоколы в отношении руководителей учебных заведений, перевозчиков, заведений общественного питания и физических лиц, которые нарушают карантин.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции в области Сергей Крета, передает RegioNews.

7 сентября составили 5 протоколов на перевозчиков, 6 - на учебные заведения, еще 8 касались нарушений карантинных требований в заведениях питания. Остальные протоколы - на частных лиц", - сообщил Сергей Крета.

По его словам, протоколы составили на трех директоров детских садов и еще трех директоров школ.

Крета добавил, что учителя могут работать, приходить в школу и проводить уроки онлайн, но ученики в школе учиться не могут.

В полиции также прокомментировали недавнее заявление мэра Тернополя Сергея Надала о том, что детсадов запрет не касается, поскольку "они не являются учреждениями образования".

Правоохранители напоминают, что дошкольные учреждения попадают под действие закона "Об образовании", поэтому являются образовательными учреждениями, и постановление Правительства на них также распространяется.

Напомним, 4 сентября стало известно, что Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады. Решение приняли в пятницу во время заседания городского штаба.