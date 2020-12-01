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01 декабря 2020, 18:45 101

Транспорт во время локдауна будет работать, Степанов назвал причину

01 декабря 2020, 18:45 101
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Власть не планирует прекращать работу общественного транспорта в случае введения жесткого карантина
Власть не планирует прекращать работу общественного транспорта в случае введения жесткого карантина
Фото: из открытых источников
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После введения локдауна в Украине власти не планируют останавливать общественный транспорт, поскольку карантинные ограничения не будут нарушаться из-за отсутствия так называемых "часов пик".

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Министр утверждает, что такое ограничение никак не повлияет на эпидемическую ситуацию.

Он добавил, что во время жесткого карантина в общественном транспорте не будут возникать так называемые "часы пик", поэтому нарушений ограничений почти не будет.

С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости - незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часов пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", - сказал Степанов.

Напомним, в СНБО подтвердили, что власть введет локдаун в декабре или в январе.

транспорт локдаун карантин Минздрав Максим Степанов
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