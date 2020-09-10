В Украине из-за вспышки COVID-19 на карантин ушли 145 классов

Это было сделано в соответствии с рекомендациями врачей и эпидемиологов

Это было сделано в соответствии с рекомендациями врачей и эпидемиологов

Рixabay

В Украине с начала учебного года отправили на самоизоляцию 145 из 199 704 классов.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

"Отправлено на самоизоляцию 145 классов", - заявил он на брифинге и призвал придерживаться правил.

Согласно рекомендациям Минздрава, ученикам 1-4 классов можно передвигаться помещениями учреждения образования без маски или респиратора. Ученикам старших классов можно на уроках быть без масок, но на перерыве - в них.

Учебный процесс сделали гибким, чтобы избежать скопления детей в помещениях. Минздрав рекомендует минимизировать движение между классами, а также внедрить адаптивную структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и окончания семестров в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним, в 19 учебных заведениях Киевской области обнаружили коронавирусную инфекцию у детей и учителей. Учебные заведения были полностью или частично переведены на дистанционное обучение.