За минувшие сутки еще почти 400 работников МВД заболели COVID-19: в каких областях больше всего
Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 22 605 сотрудников МВД
Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 22 605 сотрудников МВД
За минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердился у 377 сотрудников Министерства внутренних дел.
Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает пресс-служба ведомства, пишет RegioNews.
Так, больше всего новых пациентов с COVID-19 среди правоохранителей за сутки 30 ноября выявили в Запорожской (26), Ивано-Франковской (20) областях и в Киеве (45).
Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 22 605 сотрудников МВД, из них выздоровели - 21 615 человек, умерли - 70.
Напомним, в Украине за 30 ноября диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 человекам, зафиксирован 221 летальный случай, 10 023 пациента выздоровели, госпитализировали 1 470 больных.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
"Большое строительство" на Волыни: как Коломойский с Палицей и Ермак с Тимошенко поделят программу Зеленского
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Запорожский облсовет