За минувшие сутки еще почти 400 работников МВД заболели COVID-19: в каких областях больше всего

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 22 605 сотрудников МВД

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 22 605 сотрудников МВД

Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердился у 377 сотрудников Министерства внутренних дел.

Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает пресс-служба ведомства, пишет RegioNews.

Так, больше всего новых пациентов с COVID-19 среди правоохранителей за сутки 30 ноября выявили в Запорожской (26), Ивано-Франковской (20) областях и в Киеве (45).

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 22 605 сотрудников МВД, из них выздоровели - 21 615 человек, умерли - 70.

Напомним, в Украине за 30 ноября диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 человекам, зафиксирован 221 летальный случай, 10 023 пациента выздоровели, госпитализировали 1 470 больных.

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