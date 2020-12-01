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01 декабря 2020, 13:40 5

За минувшие сутки еще почти 400 работников МВД заболели COVID-19: в каких областях больше всего

01 декабря 2020, 13:40 5
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Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 22 605 сотрудников МВД
Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 22 605 сотрудников МВД
Фото из открытых источников
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За минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердился у 377 сотрудников Министерства внутренних дел. 

Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает пресс-служба ведомства, пишет RegioNews.

Так, больше всего новых пациентов с COVID-19 среди правоохранителей за сутки 30 ноября выявили в Запорожской (26), Ивано-Франковской (20) областях и в Киеве (45).

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 22 605 сотрудников МВД, из них выздоровели - 21 615 человек, умерли - 70.

За сутки коронавирус выявили у 377 сотрудников МВД Украины. Инфографика: МВД

Напомним, в Украине за 30 ноября диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 человекам, зафиксирован 221 летальный случай, 10 023 пациента выздоровели, госпитализировали 1 470 больных.

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коронавирус Украина карантин болезнь МВД
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