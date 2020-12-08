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08 декабря 2020, 17:55 637

Степанов сказал, сколько украинцев нуждаются в вакцинации от коронавируса

08 декабря 2020, 17:55 637
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При этом министр лично выступает против принудительной вакцинации
При этом министр лично выступает против принудительной вакцинации
Фото: из открытых источников
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В Украине нуждаются в прививке от коронавируса более 20 миллионов граждан. Это те украинцы, которые входят в разные группы риска.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Общее количество людей, которые нуждаются в вакцинации, — это категории граждан, что входят в разные группы риска (или по профессиональному признаку, или по состоянию здоровья, или по возрасту)… Это более 20 миллионов граждан, которые точно нуждаются в прививке. И мы будем настаивать и доказывать, что это очень необходимо", — рассказал глава Минздрава.

При этом министр лично выступает против принудительной вакцинации.

"Я не сторонник принудительной прививки. Я считаю, что надо максимально разъяснять, доказывать безопасность этих вакцин, которые мы будем использовать в Украине", — сказал он.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 может появиться в аптеках.

коронавирус Украина вакцина министр Минздрав
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