Кабмин проголосовал за дополнительные выплаты для МВД с "ковидного" фонда

Ранее МВД обратилось к правительству с соответствующей просьбой

Ранее МВД обратилось к правительству с соответствующей просьбой

Фото: Нацполиция

Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных средств из Фонда борьбы с COVID-19 для Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на внеочередном заседании правительства, передает RegioNews.

По его словам, в течение последней недели 1800 патрульных полицейских заболели COVID-19, а за сегодняшний день - 286.

Это абсолютный рекорд. Поскольку приостановило действие наше постановление по доплатах патрульным и группам полицейских, которые взаимодействуют с людьми непосредственно, поэтому есть предложение внести изменения в пункт 1 постановления правительства №485 ... о выделении средств для осуществления доплаты из фонда COVID", - сказал Аваков.

Известно, что документ должны согласовать и доработать с Министерствами экономики и инфраструктуры в течение 3 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Аваков просит еще 1,9 миллиарда из Фонда борьбы с COVID-19, средства хотят направить на доплаты полицейским.