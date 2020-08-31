15:04  31 августа
Партия "Команда Симчишина" решила идти на местные выборы
16:05  31 августа
Давид Арахамия рассказал, во сколько обходится предвыборная кампания кандидатам
08:19  31 августа
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
31 августа 2020, 11:57 7

Горсовет Франковска отправится в суд из-за решения Кабмина относительно карантина

31 августа 2020, 11:57 7
Читайте також українською мовою
Об этом заявил мэр города
Об этом заявил мэр города
Читайте також
українською мовою

Городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать в Киевском окружном административном суде и отменить постановление Кабинета министров, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.

Об этом заявил в своем видеообращении городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Марцинкив напомнил, что ранее Конституционный суд признал, что установление правительством карантинных ограничений противоречит законам Украины, поскольку такое решение должна принимать исключительно Верховная Рада.

"Это дает основания городском совете Ивано-Франковска обратиться с иском в суд и отменить постановление Кабмина, которым объявлена красная зона. В частности, это будет иск в киевский окружной административный суд", — заявил он.

Марцинкив также отметил, что нужно придерживаться социальных требований, но нельзя "убивать экономику".

Оперативно о состоянии дел 31.09.20

Оперативно о состоянии дел 31.09.20

Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 30 августа 2020 года.

Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске митинговали против усиления карантина. Включение города в "красную зону" считают политическим решением.

Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестировать из-за усиления карантина

31 августа в Ивано-Франковске снова прошел митинг против "красной" зоны и карантина.

коронавирус Кабмин карантин Ивано-Франковск мэр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »