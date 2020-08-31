Горсовет Франковска отправится в суд из-за решения Кабмина относительно карантина

Об этом заявил мэр города

Об этом заявил мэр города

Городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать в Киевском окружном административном суде и отменить постановление Кабинета министров, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.

Об этом заявил в своем видеообращении городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Марцинкив напомнил, что ранее Конституционный суд признал, что установление правительством карантинных ограничений противоречит законам Украины, поскольку такое решение должна принимать исключительно Верховная Рада.

"Это дает основания городском совете Ивано-Франковска обратиться с иском в суд и отменить постановление Кабмина, которым объявлена красная зона. В частности, это будет иск в киевский окружной административный суд", — заявил он.

Марцинкив также отметил, что нужно придерживаться социальных требований, но нельзя "убивать экономику".

Оперативно о состоянии дел 31.09.20 Оперативно о состоянии дел 31.09.20 Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 30 августа 2020 года.

Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске митинговали против усиления карантина. Включение города в "красную зону" считают политическим решением.

Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестировать из-за усиления карантина