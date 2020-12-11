В Украине новый антирекорд по количеству летальных случаев за сутки
Зафиксировано 285 смертей
Зафиксировано 285 смертей
В Украине за 10 декабря подтвердили 13 514 новых случаев болезни COVID-19, госпитализировали 2 846 человек, 15 327 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
13 514 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 декабря 2020 года. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников", - сообщил Степанов.
Кроме того, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 872 228 человек;
- выздоровели - 480 348 человек;
- летальных исходов - 14 755;
- проведения ПЦР-тестов - 4 957 299.
Напомним, что за 9 декабря в Украине подтвердили 13 371 новый случай болезни COVID-19.
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