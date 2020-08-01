У мэра города Косов Ивано-Франковской области обнаружили коронавирус
Мэр города Косов Ивано-Франковской области Юрий Плосконос заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Произошло то, что должно было произойти, имею подтвержденный диагноз Ковид. В понедельник поднялась температура, сдал ПЦР тест, сегодня получил положительный результат", - написал мэр.
По его словам, с самого начала эпидемии городской совет практически не прекращал работу, и поэтому он считает, что подхватить вирус был только вопросом времени.
Юрий Плосконос добавил, что кроме него тест показал наличие коронавируса в еще у одного работника городского совета.
Плосокнос - уже второй городской председатель Ивано-Франковской области, который заболел COVID-19. Ранее коронавирус обнаружили у мэра Коломыи Игоря Слюзара.
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Напомним, в Украине 1172 новых случая COVID-19, количество больных продолжает расти.