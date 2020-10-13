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13 октября 2020, 18:21 5

Критерии включения регионов в "красную" зону изменились: что известно

13 октября 2020, 18:21 5
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Теперь будут использовать четкие показатели заболеваемости
Теперь будут использовать четкие показатели заболеваемости
Фото: flickr
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Кабинет министров Украины изменил критерии включения регионов в "красную" зону карантина.

Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, на смену динамическому показателю пришел фиксированный показатель заболеваемости.

Стапанов также добавил, что также определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Это если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения. Ранее показатель был динамичным как то, что в пять раз превышает соответствующий средний показатель по стране", - сказал министр.

Напомним, Кабмин требует, чтобы в Украине ежедневно делали 75 тысяч тестирований.

Кабмин коронавирус зона карантин заседание регионы
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