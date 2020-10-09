17:35  09 октября
На презентации "Пропозиции" в Новомосковске произошла массовая драка
17:53  09 октября
Андрей Коболев может стать новым премьер-министром – нардеп Рахманин
18:29  09 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
09 октября 2020, 17:05 6

В Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством больных COVID-19 учеников

09 октября 2020, 17:05 6
Читайте також українською мовою
Больше всего больных коронавирусом учеников в Киеве
Больше всего больных коронавирусом учеников в Киеве
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Украине на COVID-19 болеют 1825 учеников и 2799 педагогических и других работников учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав, передает RegioNews.

В министерстве рассказали, что на самоизоляции находятся 85 847 учащихся и 7 091 работник учебного заведения.

Таким образом, больше всего учеников, страдающих COVID-19 зарегистрировано: в г. Киев (410), Киевской области (152), Ровенской области (148), Одесской области (100)", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество больных работников школ обнаружено в Ровенской области (318), г. Киев (302), в Тернопольской области (200), Хмельницкой (176), Киевской (169), Черкасской (168), Одесской (159), Черниговской (137) областях.

Также известно, что ученики 3559 классов находятся на самоизоляции, в 334 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили более 5800 случаев заражения COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Украина ученики коронавирус регионы Минздрав
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Верховный суд обязал Зеленского общаться на украинском при исполнении служебных обязанностей
09 октября 2020, 16:13
В Украине снова выросли цены на пищевые продукты: что подорожало больше всего
09 октября 2020, 15:39
В Украине сегодня могут изменить критерии для "красной" зоны карантина, - СМИ
09 октября 2020, 14:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Все блоги »