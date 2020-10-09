В Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством больных COVID-19 учеников

Больше всего больных коронавирусом учеников в Киеве

Больше всего больных коронавирусом учеников в Киеве

Фото: flickr

В Украине на COVID-19 болеют 1825 учеников и 2799 педагогических и других работников учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав, передает RegioNews.

В министерстве рассказали, что на самоизоляции находятся 85 847 учащихся и 7 091 работник учебного заведения.

Таким образом, больше всего учеников, страдающих COVID-19 зарегистрировано: в г. Киев (410), Киевской области (152), Ровенской области (148), Одесской области (100)", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество больных работников школ обнаружено в Ровенской области (318), г. Киев (302), в Тернопольской области (200), Хмельницкой (176), Киевской (169), Черкасской (168), Одесской (159), Черниговской (137) областях.

Также известно, что ученики 3559 классов находятся на самоизоляции, в 334 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили более 5800 случаев заражения COVID-19.

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