Степанов провел совещание с мэрами городов по поводу карантина: о чем договорились

В Украине хотят изменить работу школ и детских садов

В Украине хотят изменить работу школ и детских садов

Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения провело селекторное совещание с мэрами областных центров по вопросам контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает RegioNews.

По его словам, Минздрав договорился с мэрами "по многим позициям" в дальнейших действиях.

"Я готов инициировать эти изменения в постановление правительства. В свою очередь, мэры городов поддержали, что мы не должны проводить массовые мероприятия, нужен контроль на транспорте и рынках", — отметил Степанов.

Он добавил, что мэри также предложили другой режим работы школ и детских садов. Степанов пообещал поддержать перед правительством эту инициативу.

Напомним, с 14 сентября в Украине вступили в силу новые зоны карантина.

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