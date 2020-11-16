Рада хочет отменить карантин выходного дня: уже зарегистрировано постановление

Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров

Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров

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В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы ВР Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.

По ее словам, Кабинет министров прибег к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение.

"Именно поэтому было сегодня зарегистрирована тоже под моим руководством специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительства", - сказала она.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.