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16 ноября 2020, 11:46 543

Рада хочет отменить карантин выходного дня: уже зарегистрировано постановление

16 ноября 2020, 11:46 543
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Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров
Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров
Фото из открытых источников
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В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы ВР Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.

По ее словам, Кабинет министров прибег к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение.

"Именно поэтому было сегодня зарегистрирована тоже под моим руководством специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительства", - сказала она.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.

коронавирус Украина карантин Верховная Рада парламент
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