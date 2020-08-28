Кличко назвал главное условие для закрытия метрополитена в Киеве

Также могут остановить другой общественный транспорт

Также могут остановить другой общественный транспорт

Фото: КГГА

Власти столицы можгу остановить движение общественного транспорта, в том числе метрополитена, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Свобода Live", передает RegioNews.

Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв заболеваемости, то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", - сказал Кличко.

Он не смог точно ответить на вопрос, будет ли остановлен в Киеве общественный транспорт, если столица попадет в "красную" зону карантина.

Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, чувствуют и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было ... Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов", - добавил он.

Напомним, в Украине могут снова ввести жесткий карантин. В Минздраве уверяют, что если люди не будут соблюдать карантин, то украинская медицина не справится.