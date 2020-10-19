Препарат для лечения COVID-19 уже закуплен и транспортируется в Украину - Ляшко

Как передает RegioNews, об этом Виктор Ляшко заявил в интервью "Радио Свобода".

Он закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины". И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность нахождения человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев", – сказал он.