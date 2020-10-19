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19 октября 2020, 09:26 4

Препарат для лечения COVID-19 уже закуплен и транспортируется в Украину - Ляшко

19 октября 2020, 09:26 4
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Препарат должен появиться в ближайшее время
Препарат должен появиться в ближайшее время
Фото: из открытых источников
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Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что государство уже закупило препарат "Ремдесивир", который, по его словам, помогает в лечении последствий коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом Виктор Ляшко заявил в интервью "Радио Свобода".

Он закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины". И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность нахождения человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев", – сказал он.

Напомним, ранее Ляшко сообщал, что летальность от COVID-19 в Украине составляет около 2%.

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Виктор Ляшко вакцина карантин коронавирус пандемия
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