Препарат для лечения COVID-19 уже закуплен и транспортируется в Украину - Ляшко
Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что государство уже закупило препарат "Ремдесивир", который, по его словам, помогает в лечении последствий коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом Виктор Ляшко заявил в интервью "Радио Свобода".
Он закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины". И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность нахождения человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев", – сказал он.
Напомним, ранее Ляшко сообщал, что летальность от COVID-19 в Украине составляет около 2%.
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