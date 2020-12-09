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09 декабря 2020, 20:31 23

Мэр Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом

09 декабря 2020, 20:31 23
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Он будет находиться на самоизоляции и работать удаленно
Он будет находиться на самоизоляции и работать удаленно
Фото: Facebook
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Городской голова Одессы Геннадий Труханов получил положительный ПЦР-тест на наличие коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем иду на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата. Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое", - написал Труханов.

Он добавил, что остается на связи и будет в телефонном режиме регулировать работу городских служб.

Мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса. Еще раз прошу одесситов соблюдать правила безопасности. На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания", - добавил Труханов.

Напомним, в Одесском облсовете в пятницу, 4 декабря, депутаты устроили массовую драку, поломав мебель и технику.

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Геннадий Труханов коронавирус Одесса самоизоляция мэр
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