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01 декабря 2020, 14:47 69

В Мининфраструктуры не исключают введения ограничений в работе транспорта во время локдауна

01 декабря 2020, 14:47 69
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Речь идет об ограничениях по количеству пассажиров в салоне
Речь идет об ограничениях по количеству пассажиров в салоне
Фото из открытых источников
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает введения ограничений в работе транспорта, в частности, за количеством пассажиров в салоне, но отрицает возможность остановки пассажирского сообщения внутри страны.

Как пишет RegioNews, об этом он заявил на брифинге.

По его словам, возможно введение ограничений в работе транспорта, в частности, по количеству пассажиров в салоне.

"Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать — внутренне областной, междугородный, городской и все другие виды транспорта. Общественный транспорт, железнодорожный, авиатранспорт — его работа останавливаться не будет", — уверяет Криклий.

Министр отметил, что сейчас в правительстве идут консультации о конкретных датах возможного локдауна. Также он пообещал настаивать на продолжении работы транспорта и при полном локдауне.

Напомним, ранее стало известно, когда правительство будет принимать решение относительно введения локдауна.

министр Кабмин карантин Украина правительство
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