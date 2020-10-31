Мэр Ужгорода просит Минздрав пересмотреть карантинные ограничения в городе

Ужгород попал в "красную" зону распространения коронавируса

Ужгород попал в "красную" зону распространения коронавируса

Фото: Facebook

Мэр Ужгорода Богдан Андриив обратился с письмом к Министру здравоохранения Максиму Степанову, а также к главе Закарпатской ОГА Алексею Петрову с просьбой пересмотреть ограничения, которые действуют в городе.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам городского головы, данное обращение связано с социальной напряженностью, которая возникла после попадания Ужгорода в "красную" зону карантина.

Андриив также сообщил, что в связи с "красной" зоной будет собирать в понедельник, 2 ноября, внеочередную сессию Ужгородского городского совета.

На повестке дня один вопрос - об обеспечении конституционных прав жителей Ужгородской городской территориальной общины", - написал мэр.

Напомним, власти "красного" Ужгорода отказались останавливать транспорт и закрывать школы с садиками.

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