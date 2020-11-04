Во "Дворце Спорта" Киева заявляют, что здание не предназначено для размещения госпиталя

В Минздраве ранее заявили, что для такого проекта остро не хватает врачей

В Минздраве ранее заявили, что для такого проекта остро не хватает врачей

Фото: из открытых источников

Сотрудники киевского Дворца Спорта, где вскоре планируют развернуть госпиталь для больных Covid-19 заявляют, что здание для этого не предназначено.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Они считают, что несмотря на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко, Дворец Спорта не предназначен для такого проекта", - говорится в сообщении.

По словам журналистов, сотрудники выражают недоумение, почему решили разворачивать полевой госпиталь в центре города, а не в санаториях за пределами столицы.

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что уже есть предварительные сметы и собраны потребности по оборудованию", - сообщают журналисты.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что во Дворце спорта в Киеве начинается развертывание COVID-госпиталя.