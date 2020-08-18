Коронавирус в Украине не спадает: за сутки более 1600 новых случаев
За прошедшие сутки 27 больных умерло, а 761 человек выздоровел
За прошедшие сутки 27 больных умерло, а 761 человек выздоровел
В стране за время пандемии зафиксировано 94 436 случаев COVID-19, 48 925 выздоровлений и 2116 смертей.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области - 204, во Львовской - 181, Черновицкой - 172, Ивано-Франковской - 169 областях. В Киеве 17 августа обнаружили 88 новых случаев заболевания.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Харьковская - 6360 заболевших (204 за сутки);
- Львовская - 12260 (181);
- Черновицкая - 7954 (172);
- Ивано-Франковская - 6959 (169);
- Ровенская - 7828 (112);
- Закарпатская - 6435 (106);
- Одесская - 5158 (96);
- Киев - 10730 (88);
- Волынская - 4792 (85);
- Тернопольская - 3902 (85);
- Сумская - 966 (75);
- Киевская - 4620 (66);
- Винницкая - 3272 (38);
- Запорожская - 1154 (36);
- Днепропетровская - 1772 (22);
- Житомирская - 2497 (18);
- Черниговская - 1250 (17);
- Николаевская - 832 (13);
- Хмельницкая - 1628 (10);
- Полтавская - 565 (8);
- Донецкая - 1100 (6);
- Кировоградская - 746 (3);
- Херсонская - 304 (3);
- Черкасская - 1167 (2);
- Луганская - 185 (1).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Напомним, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.
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