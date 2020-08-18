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18 августа 2020, 09:29 4

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки более 1600 новых случаев

18 августа 2020, 09:29 4
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Фото: из открытых источников
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В стране за время пандемии зафиксировано 94 436 случаев COVID-19, 48 925 выздоровлений и 2116 смертей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области - 204, во Львовской - 181, Черновицкой - 172, Ивано-Франковской - 169 областях. В Киеве 17 августа обнаружили 88 новых случаев заболевания.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Харьковская - 6360 заболевших (204 за сутки);
  • Львовская - 12260 (181);
  • Черновицкая - 7954 (172);
  • Ивано-Франковская - 6959 (169);
  • Ровенская - 7828 (112);
  • Закарпатская - 6435 (106);
  • Одесская - 5158 (96);
  • Киев - 10730 (88);
  • Волынская - 4792 (85);
  • Тернопольская - 3902 (85);
  • Сумская - 966 (75);
  • Киевская - 4620 (66);
  • Винницкая - 3272 (38);
  • Запорожская - 1154 (36);
  • Днепропетровская - 1772 (22);
  • Житомирская - 2497 (18);
  • Черниговская - 1250 (17);
  • Николаевская - 832 (13);
  • Хмельницкая - 1628 (10);
  • Полтавская - 565 (8);
  • Донецкая - 1100 (6);
  • Кировоградская - 746 (3);
  • Херсонская - 304 (3);
  • Черкасская - 1167 (2);
  • Луганская - 185 (1).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Напомним, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.

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