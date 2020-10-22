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22 октября 2020, 10:09 3

В киевских больницах за неделю произошло два самоубийства пациентов с COVID-19

22 октября 2020, 10:09 3
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Больные выпрыгнули из окна 4 этажа
Больные выпрыгнули из окна 4 этажа
Фото: из открытых источников
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В двух больницах Киева для пациентов с диагнозом COVID-19 произошли два случая самоубийства за последнюю неделю. По фактам этих инцидентов полиция открыла уголовные производства.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "РБК-Украина".

По ее словам, оба погибших находились в инфекционных отделениях двух столичных больниц.

Так, женщина, которая находилась на лечении в Александровской больнице, выпрыгнула из окна 4 этажа. Полученные ею травмы были несовместимы с жизнью. "По словам свидетелей, женщина перед тем как спрыгнуть вела себя эмоционально неадекватно", - добавила Максимец.

Еще одно сообщение о самоубийстве поступило 20 октября из Киевской городской клинической больницы №8. Так, с 4 этажа выпрыгнул 68-летний мужчина.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК - умышленное убийство с отметкой самоубийство.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства и возможные причины трагических случаев.

Ранее сообщалось, что в Украине обновили официальные данные по смертности от коронавируса.

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