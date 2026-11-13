Кремль продвигает новую тему гарантий безопасности, чтобы затянуть переговоры

Все, что мы наблюдаем вокруг новой темы, вброшенной Россией о гарантиях безопасности для России и всей Европы – не более чем информационный шум

Все, что мы наблюдаем вокруг новой темы, вброшенной Россией о гарантиях безопасности для России и всей Европы – не более чем информационный шум

Фото: из открытых источников

Помните, как год назад таким шумом были 28 пунктов, которые кремлевцы скормили через Дмитриева американцам и те повелись? Сейчас – все то же самое. Та же технология, та же подача и те же подленькие смешочки от Путина – мол, давайте, давайте втягиваться всем в этот коллапсирующий хаос. А там, глядишь, и увидим, кто умеет в мутной воде рыбку получше выловить. Никакой готовности к остановке войны, никакого желания Путина идти на уступки. Американцы своей недальновидностью и деньгами в глазах (которых не будет) разжигают аппетиты Кремля. Это все, что нужно знать на сегодня. Пока не будет гореть Москва, ничего в голове у российской верхушки не изменится. Они чувствуют переломный психологический момент, что в Вашингтоне, что в некоторых европейских столицах. И поэтому уже шутят, анекдоты позволяют себе травить. Уже даже про печенегов забыли. Но, видит Господь, не все, чего хотят в Кремле, сбывается. Еще посмотрим, как они сами себя переиграют.

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