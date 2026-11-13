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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
13 ноября 2026, 08:47

Кремль продвигает новую тему гарантий безопасности, чтобы затянуть переговоры

13 ноября 2026, 08:47
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Все, что мы наблюдаем вокруг новой темы, вброшенной Россией о гарантиях безопасности для России и всей Европы – не более чем информационный шум
Все, что мы наблюдаем вокруг новой темы, вброшенной Россией о гарантиях безопасности для России и всей Европы – не более чем информационный шум
Фото: из открытых источников
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Помните, как год назад таким шумом были 28 пунктов, которые кремлевцы скормили через Дмитриева американцам и те повелись?

Сейчас – все то же самое. Та же технология, та же подача и те же подленькие смешочки от Путина – мол, давайте, давайте втягиваться всем в этот коллапсирующий хаос. А там, глядишь, и увидим, кто умеет в мутной воде рыбку получше выловить.

Никакой готовности к остановке войны, никакого желания Путина идти на уступки. Американцы своей недальновидностью и деньгами в глазах (которых не будет) разжигают аппетиты Кремля. Это все, что нужно знать на сегодня.

Пока не будет гореть Москва, ничего в голове у российской верхушки не изменится. Они чувствуют переломный психологический момент, что в Вашингтоне, что в некоторых европейских столицах. И поэтому уже шутят, анекдоты позволяют себе травить. Уже даже про печенегов забыли.

Но, видит Господь, не все, чего хотят в Кремле, сбывается. Еще посмотрим, как они сами себя переиграют.

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Украина война РФ Кремль переговоры гарантии безопасности
 
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