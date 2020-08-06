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06 августа 2020, 16:43 5

В Хмельницкой ОГА зафиксировали вспышку коронавируса

06 августа 2020, 16:43 5
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Инфицировано 11 работников, все они на самоизоляции
Инфицировано 11 работников, все они на самоизоляции
Фото из открытых источников
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Работу администрации переведены в закрытый режим. Это означает, что посетителей консультируют только по телефону.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Хмельницкую ОГА.

Есть всего 11 работников инфицированных COVID-19. Они на изоляции, вчера была осуществлена отделка помещения ОГА ", - сообщают в пресс служба Хмельницкой государственной администрации.

STOP COVID-19 Хмельницька ОДА інформує: станом на 12.00 6 серпня в Хмельницькій області зареєстровано 1️⃣2️⃣8️⃣1️⃣...

Опубліковано Хмельницька обласна державна адміністрація Четвер, 6 серпня 2020 р.

Напомним. сегодня в Украине новый антирекорд, обнаружено 1318 случаев COVID-19.

В Минздраве назвали регионы с наихудшей динамикой распространения коронавируса, карантин не могут ослабить 11 регионов.

коронавирус карантин Хмельницкая область COVID-19 Хмельницкий ОГА самоизоляция больные
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