В Хмельницкой ОГА зафиксировали вспышку коронавируса
Инфицировано 11 работников, все они на самоизоляции
Инфицировано 11 работников, все они на самоизоляции
Работу администрации переведены в закрытый режим. Это означает, что посетителей консультируют только по телефону.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Хмельницкую ОГА.
Есть всего 11 работников инфицированных COVID-19. Они на изоляции, вчера была осуществлена отделка помещения ОГА ", - сообщают в пресс служба Хмельницкой государственной администрации.
STOP COVID-19 Хмельницька ОДА інформує: станом на 12.00 6 серпня в Хмельницькій області зареєстровано 1️⃣2️⃣8️⃣1️⃣...Опубліковано Хмельницька обласна державна адміністрація Четвер, 6 серпня 2020 р.
Напомним. сегодня в Украине новый антирекорд, обнаружено 1318 случаев COVID-19.
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