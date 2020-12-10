В Минздраве рассказали, почему в Украине усиливают карантин

Ожидается, что при полном локдауне показатель распространения COVID-19 должен сократится на 40-50%

Ожидается, что при полном локдауне показатель распространения COVID-19 должен сократится на 40-50%

Фото: из открытых источников

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, чтобы получить максимальный эффект, граждане должны выполнить условия новых ограничений, которые будут действовать с 8 по 24 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг министра здравоохранения.

Какого эффекта мы ожидаем? Если говорить о локдаунах, которые вводят в европейских странах, то там за три недели количество заболевших сокращается до 80%. Мы рассчитываем на сокращение на 40-50% количества инфицированных за этот период", - сказал он.

Степанов объяснил, почему Минздрав предложило введение жестких карантинных мероприятий именно с 8 по 24 января. Это связано в первую очередь, с сезонным ростом количества больных гриппом с января и увеличением количества заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 из-за новогодних праздников.

Мы понимаем, что проведение новогодних праздников тоже дадут определенную вспышку и увеличение количества заболевших. Есть еще одна очень важная составляющая - это начиная с января у нас начинается сезонный рост количества больных гриппом. Это у нас происходит каждый год и это дополнительная серьезная нагрузка на медицинскую систему... Все эти факторы привели нас к тому, что с 8 января по 24 января необходимо ввести дополнительное усиление карантинных мероприятий", - сказал Степанов.

Напомним, Кабинет министров продлил действие карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, до конца зимы. Карантин будет действовать до 28 февраля 2021 года.