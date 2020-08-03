Въезд в красные зоны карантина разрешен только на собственном авто, - Степанов
После введения разделения на зоны карантина пересекать границу между "красной" и другими зонами можно на авто, в котором находится не более 5 человек.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
На территории, отнесенной к красному уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет", - сказал Степанов.
Он добавил, что при пересечении границ различных карантинных зон потребности сдавать ПЦР-тест нет.
Министр уточнил, что местные власти не могут принимать решение по смягчению карантина.
Мы уже не устанавливаем карантин на территории всей области, а определяем четко - или этот город, или этот район, где может быть сложнее ситуация. Мы максимально информируем через сайт Минздрава, показываем, какие именно цифры, с ухудшением каких показателей, когда рекомендуем установление того или иного уровня опасности. Здесь нет никакой политики, субъективного видения", - подчеркнул Степанов.
Напомним, Украину официально поделили на четыре зоны карантина, области и города поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.
На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.