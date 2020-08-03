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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 августа 2020, 12:29 4

Въезд в красные зоны карантина разрешен только на собственном авто, - Степанов

03 августа 2020, 12:29 4
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Фото: flickr
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После введения разделения на зоны карантина пересекать границу между "красной" и другими зонами можно на авто, в котором находится не более 5 человек.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

На территории, отнесенной к красному уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет", - сказал Степанов.

Он добавил, что при пересечении границ различных карантинных зон потребности сдавать ПЦР-тест нет.

Министр уточнил, что местные власти не могут принимать решение по смягчению карантина.

Мы уже не устанавливаем карантин на территории всей области, а определяем четко - или этот город, или этот район, где может быть сложнее ситуация. Мы максимально информируем через сайт Минздрава, показываем, какие именно цифры, с ухудшением каких показателей, когда рекомендуем установление того или иного уровня опасности. Здесь нет никакой политики, субъективного видения", - подчеркнул Степанов.

Напомним, Украину официально поделили на четыре зоны карантина, области и города поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.

коронавирус карантин Минздрав Максим Степанов Ограничение зона
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