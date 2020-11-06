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06 ноября 2020, 18:27 5

Шмыгаль сказал, из каких источников происходит финансирование борьбы с коронавирусом

06 ноября 2020, 18:27 5
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Есть три основных источника финансирования
Есть три основных источника финансирования
КМУ
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В Кабинете министров назвали источники финансирования потребностей медицины для борьбы с COVID-19. Глава правительства Денис Шмигаль назвал три основных источника финансирования.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.

"Средства на борьбу с COVID-19 выделяются из трех источников финансирования: непосредственно из Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями, с Национальной службы здоровья Украины, а также из местных бюджетов, которые так же помогают с противоэпидемическими мероприятиями", - указано в сообщении.

По словам Шмыгаля, по состоянию на 5 ноября Национальная служба здоровья профинансировала "коронавирусный пакет" для больниц на 7,3 миллиарда гривен.

Также финансирование потребностей медицины происходит непосредственно из Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями.

"В сфере здравоохранения - это 16,3 миллиарда гривен. Непосредственно профильному министерству выделено 14,4 миллиарда гривен", - заявил глава Кабмина.

Напомним, ранее премьер спрогнозировал 20 тысяч новых случаев коронавируса в сутки до конца года.

коронавирус Кабмин карантин премьер правительство
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