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08 октября 2020, 17:37 1

Полтава будет судиться с Кабмином из-за карантинных зон

08 октября 2020, 17:37 1
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Горсовет обратится в окружной админсуд Киева
Горсовет обратится в окружной админсуд Киева
Фото: Facebook
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Секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота зарегистрировал проект решения, которым городской совет обратиться в Окружной админсуд Киева, чтобы признать противозаконным ряд пунктов правительственного постановления №641 — о карантине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Александр Шамота, пишет RegioNews.

Зарегистрировал проект решения городского совета об обращении в Окружной админсуд Киева с иском о признании противоправными и недействительными пунктов 10-16 Постановления Кабмина №641, которым Правительство по своему усмотрению устанавливает в регионах антиконституционные ограничения прав и свобод украинцев", -отметил Шамота.

И.о. мэра города напомнил, что Конституционный суд Украины признал правительственные постановления, внедряющих на территории Украины ограничения для работы и/или свободного передвижения граждан нарушающими Конституцию Украины минимум по 6 статьям. Такое решение может проголосовать в случае необходимости только парламент.

А это значит, что мы имеем возможность отменить действие этого постановления", — отметил Шамота.

Зареєстрував проект рішення міської ради про звернення до Окружного адмінсуду Києва з позовом про визнання протиправними...

Опубліковано Олександр Шамота Середа, 7 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее Шамота отказался переводить город в "оранжевую" зону и призвал все предприятия и перевозчиков работать в обычном режиме.

В свою очередь Глава Полтавской ОГА призвал местных политиков не спекулировать на теме карантина ради рейтингов и придерживаться карантинных ограничений ради сохранения жизни и здоровья людей.

суд Кабмин карантин Полтава горсовет
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