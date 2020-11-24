Коронавирусом в Раде болеют более 60 человек - нардеп

Среди заболевших - 27 народных депутатов

Среди заболевших - 27 народных депутатов

Фото: из открытых источников

По состоянию на 24 ноября, в Верховной Раде Украины COVID-19 официально подтвержден у 61 человека, среди них 27 народных депутатов и 34 работника Аппарата Совета.

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя ВР Елена Кондратюк на странице в Facebook.

Среди тех, что заразились - председатель парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Нардеп также отметила, что многие парламентарии обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подал доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса, это показал ПЦР-тест.