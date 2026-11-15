В Харькове россияне атаковали спасателей

Фото: ГСЧС

Россияне утром 15 ноября в очередной раз атаковали Харьков. Одной из целей врага стали спасатели

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Утром в воскресенье 15 ноября россияне атаковали беспилотником Киевский район Харькова. После того, как туда прибыли экстренные службы, враг нанес повторный удар дроном. В результате атаки поврежден пожарный автомобиль.

"Спасатели не пострадали - во время атаки они находились в укрытии", - говорят в ГСЧС.

Напомним, также в ночь на 15 ноября россияне атаковали Одесскую область. В результате обстрела ранены местные жители.