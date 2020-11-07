Более 10 тысяч больных за сутки: COVID-19 установил новый антирекорд
По состоянию на утро 7 ноября в Украине зафиксировано 450 тысяч 934 случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Прирост за сутки составил 10 746 случаев, что является абсолютным антирекордом для Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519)", — сообщил Степанов.
Также за последние сутки:
— госпитализировано — 1 470 человек;
— летальных случаев — 187;
— выздоровел — 8 685 человек;
— осуществлено тестирований — 82 327 (в т.ч. методом ПЦР — 51 258, методом ИФА — 31 069).
За все время пандемии в Украине:
заболело — 450 934 человека;
выздоровели — 204 229 человек;
летальных исходов — 8 312;
проведено ПЦР-тестирований — 3 572 433.
Сообщается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1 008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.
Напомним, 6 ноября обнаружили 9721 новый случай заболевания.
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