Более 10 тысяч больных за сутки: COVID-19 установил новый антирекорд

За все время в Украине зафиксировано более 450 тысяч случаев инфекции

За все время в Украине зафиксировано более 450 тысяч случаев инфекции

pixabay.com

По состоянию на утро 7 ноября в Украине зафиксировано 450 тысяч 934 случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Прирост за сутки составил 10 746 случаев, что является абсолютным антирекордом для Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook. За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519)", — сообщил Степанов. Также за последние сутки:

— госпитализировано — 1 470 человек;

— летальных случаев — 187;

— выздоровел — 8 685 человек;

— осуществлено тестирований — 82 327 (в т.ч. методом ПЦР — 51 258, методом ИФА — 31 069). За все время пандемии в Украине: заболело — 450 934 человека;

выздоровели — 204 229 человек;

летальных исходов — 8 312;

проведено ПЦР-тестирований — 3 572 433. Сообщается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1 008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях. Напомним, 6 ноября обнаружили 9721 новый случай заболевания. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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