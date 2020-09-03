Количество больных Covid-19 в ВСУ продолжает расти

На изоляции находится 524 человека

На изоляции находится 524 человека

Фото: из открытых источников

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 47 новых случаев коронавируса, в общем болеют 612 человек.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

В Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 612 человек. Всего за время пандемии выздоровел - 1201 человек, летальных исходов - 6", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19, из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы - 38 человек

Кроме того, на изоляции находится 524 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 104 человека.

Ранее сообщалось, что 2 сентября от COVID-19 умерло рекордное количество людей - 54, а 859 пациентов выздоровели.