В Украине за сутки обнаружили более 6600 новых случаев коронавируса

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Киеве и в Харьковской области

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Киеве и в Харьковской области

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки, 26 октября, COVID-19 обнаружили у 6 677 человек, умерли 126 больных, были госпитализированы 1 022 человека, 2799 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За предыдущие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской области - 556, в городе Киеве - 525, во Львовской области - 478, в Одесской области - 461 и в Черновицкой области - 389", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за сутки было проведено 56 710 тестирований на коронавирус. Из них 33 361 исследование методом ПЦР и 22 349 - методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболело 355 601 человек, из них 145 336 выздоровели, летальных исходов - 6590.

Напомним, 25 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 5426 человек, зафиксировано 73 летальных случая.

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