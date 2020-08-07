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07 августа 2020, 19:25 4

Харьков попал в "красную зону" по ошибке – Степанов

07 августа 2020, 19:25 4
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Город остается в "зеленой" зоне
Город остается в "зеленой" зоне
Фото из открытых источников
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Луцк и Тернополь, которые были в "красной зоне" карантина на прошлой неделе, сегодня были распределены в "оранжевую" и "желтую" зоны соответственно. Харьков был включен в "красную зону" сегодня утром по ошибке и остается в "зеленой зоне".

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет Regionews.

По словам Степанова, актуальная эпидситуация в Луцке позволяет ему перейти из "красной" в "оранжевую зону". В свою очередь Тернополь из "красной зоны" попал в "желтую". Эти изменения вступят в силу начиная с субботы, 8 августа.

Также министр рассказал об инциденте, который сегодня произошел с Харьковом, когда его отнесли к "красной зоне" карантина на карте Центра общественного здоровья.

Сегодня произошла такая техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на сайте Центра общественного здоровья. Там была чисто техническая ошибка одного из сотрудников, который делает те или иные моделирования", - сказал чиновник.

Напомним, утром стало известно, что Харьков попал в "красную" карантинную зону

Харьков Луцк Тернополь карантин Максим Степанов Минздрав Карта
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