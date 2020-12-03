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03 декабря 2020, 09:44 10

В Минздраве рассказали о количестве новых заболевших COVID-19 за сутки

03 декабря 2020, 09:44 10
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За прошедшие сутки выздоровело рекордное количество людей - 15 372
За прошедшие сутки выздоровело рекордное количество людей - 15 372
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки подтвердили 14 496 новых случаев COVID-19, было зафиксировано 243 летальных случая, госпитализированы 1739 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

Второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 496 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников", - сообщил Степанов.

Известно, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 772 760 человек;
  • выздоровели - 384 426 человек;
  • летальных исходов - 12 960;
  • проведения ПЦР-тестов - 4654206.

Напомним, сутками ранее в Украине коронавирус обнаружили у 13 141 человека, госпитализировали 1 447 человек.

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