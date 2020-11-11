Заместитель главы Правительства Резников получил положительный тест на коронавирус

За несколько дней до получения результатов теста он ушел на самоизоляцию

За несколько дней до получения результатов теста он ушел на самоизоляцию

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Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам Резникова, он получил положительный ПЦР-тест сегодня, 11 ноября, однако на самоизоляцию пошел еще вечером понедельника, 9 ноября.

Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок ... Температура немножко выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом", - рассказал вице-премьер.

Он также добавил, что у него хриплый голос, который может составить "конкуренцию Высоцкому".

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.