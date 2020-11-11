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11 ноября 2020, 19:33 9

Заместитель главы Правительства Резников получил положительный тест на коронавирус

11 ноября 2020, 19:33 9
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За несколько дней до получения результатов теста он ушел на самоизоляцию
За несколько дней до получения результатов теста он ушел на самоизоляцию
Фото: из открытых источников
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Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам Резникова, он получил положительный ПЦР-тест сегодня, 11 ноября, однако на самоизоляцию пошел еще вечером понедельника, 9 ноября.

Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок ... Температура немножко выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом", - рассказал вице-премьер.

Он также добавил, что у него хриплый голос, который может составить "конкуренцию Высоцкому".

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.

коронавирус болезнь Алексей Резников правительство самоизоляция
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