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09 декабря 2020, 14:58 585

Конституционный Суд возбудил дело из-за карантина выходного дня

09 декабря 2020, 14:58 585
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Также обжаловано положение постановления, которым предусматривается запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации
Рixabay
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Конституционный Суд Украины открыл производство по конституционному представлению относительно конституционности карантина выходного дня.

Как пишет RegioNews, об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

"Конституционный суд открыл производство по представлению о конституционности так называемого карантина выходного дня", — говорится в сообщении.

Так, в Конституционный Суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалованы отдельные положения постановления Кабинета Министров Украины, которым введен так называемый "карантин выходного дня", предусматривающий ряд ограничений для деятельности субъектов хозяйствования в субботу и воскресенье.

Также обжаловано положение постановления, которым предусматривается запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением.

Кроме этого, представления отметили, что ограничения на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривают выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 Конституции Украины.

При этом она подчеркнула, что предметом обжалования в данном представлении не является введение карантина в целом.

Напомним, 8 декабря Конституционный суд возобновил свои заседания после карантина.

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