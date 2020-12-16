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16 декабря 2020, 10:44 8

Глава Верховной Рады заявил, что не станет вакцинироваться от COVID-19

16 декабря 2020, 10:44 8
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Разумков считает нужным обеспечить сначала вакциной "тех, кому она более нужна"
Разумков считает нужным обеспечить сначала вакциной "тех, кому она более нужна"
Фото: из открытых источников
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Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что не будет вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19 из-за того, что переболел и имеет антитела. Однако, его публичная позиция - он будет поддерживать вакцинацию в целом.

Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Мне в этом плане немного проще, я переболел и некоторое время точно у меня будут антитела. Я думаю, что сегодня большое количество людей, которые нуждаются в вакцинации больше, чем я и здесь должен быть приоритет", - отметил Разумков.

По его словам, в первую очередь, вакцинация должна быть доступной для военных, медиков и работников учреждений образования.

Если мы говорим о публичной позиции - для меня это не вопрос. Так же как я делал публичную вакцинацию от гриппа... Если мы говорим о публичной позиции - я 100% ее буду поддерживать. Если будет необходимость отдать свою вакцину тем, кому она сегодня более нужна - также здесь не будет каких-то (проблем - ред.)", - сообщил он.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.

коронавирус вакцина карантин медики Дмитрий Разумков
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