Глава Верховной Рады заявил, что не станет вакцинироваться от COVID-19

Разумков считает нужным обеспечить сначала вакциной "тех, кому она более нужна"

Разумков считает нужным обеспечить сначала вакциной "тех, кому она более нужна"

Фото: из открытых источников

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что не будет вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19 из-за того, что переболел и имеет антитела. Однако, его публичная позиция - он будет поддерживать вакцинацию в целом.

Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Мне в этом плане немного проще, я переболел и некоторое время точно у меня будут антитела. Я думаю, что сегодня большое количество людей, которые нуждаются в вакцинации больше, чем я и здесь должен быть приоритет", - отметил Разумков.

По его словам, в первую очередь, вакцинация должна быть доступной для военных, медиков и работников учреждений образования.

Если мы говорим о публичной позиции - для меня это не вопрос. Так же как я делал публичную вакцинацию от гриппа... Если мы говорим о публичной позиции - я 100% ее буду поддерживать. Если будет необходимость отдать свою вакцину тем, кому она сегодня более нужна - также здесь не будет каких-то (проблем - ред.)", - сообщил он.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.