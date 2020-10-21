Степанов рассказал, что будут делать на избирательных участках для обеспечения защиты от коронавируса

В министерстве подготовили правила безопасности во время голосования на местных выборах

В министерстве подготовили правила безопасности во время голосования на местных выборах

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов накануне местных выборов, которые состоятся 25 октября, напомнил о соблюдении санитарных правил на избирательных участках. В частности перед входом на избирательный участок всех граждан будут опрашивать о наличии симптомов респираторных заболеваний.

Об этом Степанов рассказал на брифинге, передает RegioNews.

Поддержать своих кандидатов на выборах придут миллионы украинцев. Но нельзя забывать, что в день выборов у COVID-19 нет выходного дня. И очень важно, чтобы все эти мероприятия прошли в максимально безопасной атмосфере. Минздрав предложил соответствующие правила, каким образом должны проходить выборы, и эти правила были поддержаны", - сказал министр.

По его словам, перед началом работы председатель окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом опрашивать избирателей о наличии симптомов респираторных заболеваний.

Это касается всех лиц, которые приходят для голосования. Любой человек с признаками респираторной болезни или с повышенной температурой выше 37,2 должен покинуть соответствующее помещение и обратиться к врачу", - подчеркнул он.

На входе в помещение избирательной комиссии будут оборудованы места для антисептиков и размещены информационные материалы, касающиеся противоэпидемических мероприятий. У входа и внутри помещения для голосования будет наносится разметка, которая будет указывать на соблюдение дистанции.

Степанов отметил, что при возможности избирательные участки должны обеспечить отдельный вход и выход для избирателей. У стола, где выдаются избирательные бюллетени, должно быть не более трех человек, а все поверхности избирательных участков должны дезинфицироваться.

Количество людей на избирательном участке не должно превышать трех у одного стола, где выдаются избирательные бюллетени", - сказал Степанов.

Напомним, Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября. Они будут проходить в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Кабмине и в Офисе президента рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине, а для профилактики сейчас просто предупреждают украинцев о последствиях при несоблюдении правил безопасности.