Вторая волна COVID-19: в Киеве готовят больницы для новых инфицированных

Заполненность коек в текущих медучреждениях превысила 50%

Заполненность коек в текущих медучреждениях превысила 50%

Фото: из открытых источников

Киев готовит для новых инфицированных коронавирусной инфекцией больницы второй волны, поскольку заполненность коек в медицинских учреждениях, которые занимаются лечением больных на коронавирус уже превысила 50%.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.

Да, ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, составляет на сегодня 52,2%.

Также с 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.

Кроме того, заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест. При этом трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси перевозят пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.

Носите маску в общественных местах и в общественном транспорте. Придерживайтесь дистанции. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком", - призвал Кличко.

Ранее сообщалось, что почти 40% украинцев не считают COVID-19 опасной болезнью.

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