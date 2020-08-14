Вторая волна COVID-19: в Киеве готовят больницы для новых инфицированных
Киев готовит для новых инфицированных коронавирусной инфекцией больницы второй волны, поскольку заполненность коек в медицинских учреждениях, которые занимаются лечением больных на коронавирус уже превысила 50%.
Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга.
Да, ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом", - сказал он.
Мэр подчеркнул, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, составляет на сегодня 52,2%.
Также с 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:
- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.
Кроме того, заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест. При этом трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси перевозят пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.
Носите маску в общественных местах и в общественном транспорте. Придерживайтесь дистанции. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком", - призвал Кличко.
Ранее сообщалось, что почти 40% украинцев не считают COVID-19 опасной болезнью.
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