В Украине еще 332 правоохранителя заболели коронавирусом

От начала пандемии COVID-19 обнаружили у 24 505 правоохранителей МВД

От начала пандемии COVID-19 обнаружили у 24 505 правоохранителей МВД

Фото из открытых источников

В Украине количество больных правоохранителей МВД COVID-19 за минувшие сутки выросло на 332 случая.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что от начала пандемии COVID-19 обнаружили у 24 505 правоохранителей МВД, выздоровел – 23 567 человек, умерло от коронавирусной болезни – 78.

"Сегодня, 8 декабря, зафиксировано 332 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД", - сообщили в МВД.

Добавляется, что наибольшее количество больных – в Донецкой, Черкасской и Киевской областях.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили более 10 тысяч новых больных COVID-19.

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