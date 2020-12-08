В Украине еще 332 правоохранителя заболели коронавирусом
От начала пандемии COVID-19 обнаружили у 24 505 правоохранителей МВД
От начала пандемии COVID-19 обнаружили у 24 505 правоохранителей МВД
В Украине количество больных правоохранителей МВД COVID-19 за минувшие сутки выросло на 332 случая.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что от начала пандемии COVID-19 обнаружили у 24 505 правоохранителей МВД, выздоровел – 23 567 человек, умерло от коронавирусной болезни – 78.
"Сегодня, 8 декабря, зафиксировано 332 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД", - сообщили в МВД.
Добавляется, что наибольшее количество больных – в Донецкой, Черкасской и Киевской областях.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили более 10 тысяч новых больных COVID-19.
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