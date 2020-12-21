Для победы над COVID-19 нужно вакцинировать половину населения - Радуцкий

Это составляет примерно 20 млн граждан Украины

Это составляет примерно 20 млн граждан Украины

Фото: из открытых источников

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что для положительного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 нужно вакцинировать в следующем году 50% населения Украины.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

По рекомендации ВОЗ, положительного результата мы должны достичь, если будет провакцинировано около 50% населения в следующем году - это примерно 20 млн", - сообщил он.

Радуцкий отметил, что Украине понадобится, кроме вакцин для 4 млн украинцев, которые будут предоставлены в рамках COVAX, вакцины для 16 млн граждан.

Как только вакцин будет появляться больше - тем больше шансов у Украины закупать эту вакцину вне квот", - добавил Радуцкий.

Напомним, ранее Степанов сказал, сколько украинцев получат бесплатную вакцину от COVID-19.