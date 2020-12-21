10:49  21 декабря
Уже третью неделю подряд в стране снижается количество больных COVID-19 - Степанов
10:58  21 декабря
В Украине с 1 января вырастет цена на транспортировку газа: какими будут тарифы
08:12  21 декабря
ООС: за сутки 9 нарушений, от обстрелов боевиков пострадал местный житель
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2020, 13:49 11

Для победы над COVID-19 нужно вакцинировать половину населения - Радуцкий

21 декабря 2020, 13:49 11
Читайте також українською мовою
Это составляет примерно 20 млн граждан Украины
Это составляет примерно 20 млн граждан Украины
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что для положительного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 нужно вакцинировать в следующем году 50% населения Украины.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

По рекомендации ВОЗ, положительного результата мы должны достичь, если будет провакцинировано около 50% населения в следующем году - это примерно 20 млн", - сообщил он.

Радуцкий отметил, что Украине понадобится, кроме вакцин для 4 млн украинцев, которые будут предоставлены в рамках COVAX, вакцины для 16 млн граждан.

Как только вакцин будет появляться больше - тем больше шансов у Украины закупать эту вакцину вне квот", - добавил Радуцкий.

Напомним, ранее Степанов сказал, сколько украинцев получат бесплатную вакцину от COVID-19.

коронавирус вакцина украинцы Минздрав комитет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала
Бардак в облсовете: Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Все блоги »