У мэра Киева Кличко обнаружили коронавирус

Он пошел на самоизоляцию

Он пошел на самоизоляцию

Фото из открытых источников

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

"Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", - сообщил Кличко.

Кличко отметил, что мог заразиться COVID-19 во время общения с людьми, ведь он бывал в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19.

"Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Буду работать из дома", - заметил он.

Напомним, ранее стало известно, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом.