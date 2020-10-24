У мэра Киева Кличко обнаружили коронавирус
Он пошел на самоизоляцию
Он пошел на самоизоляцию
Мэр Киева Виталий Кличко подхватил коронавирусную инфекцию.
Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.
"Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", - сообщил Кличко.
Кличко отметил, что мог заразиться COVID-19 во время общения с людьми, ведь он бывал в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19.
"Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Буду работать из дома", - заметил он.
Напомним, ранее стало известно, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом.
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